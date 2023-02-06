Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde en az 326 kişinin hayatını kaybettiği, bin 42 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde en az 326 kişinin hayatını kaybettiği, bin 42 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 326 kişinin hayatını kaybettiği, bin 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Halep, Lazkiye ve Hama’ya aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 4 kamyon acil durum ekipmanı sevk edildi.