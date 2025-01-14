Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Türkiye’ye yarın ilk resmi ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Şeybani, Türkçe ve Arapça dilinde yaptığı paylaşımında, "14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şeybani, ay başından itibaren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün’ü ziyaret etmişti.