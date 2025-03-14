Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde Suriye toplumunun bütün kesimlerinin inançlarına ve kutsal değerlerine saygı gösterilmesinin önemine işaret etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin tarafından karşılanan Şeybani, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Sudani’nin Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Suriye halkının tüm bileşenleriyle birlikte kendi tercihlerini saygıyla karşıladığı ve Suriye’nin güvenlik ve istikrarının bölgenin genel istikrarına katkı sağladığı vurgulandı. İki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik istişarelerinin devamının önemine dikkat çekildi. Sudani, Suriye’de sosyal barışı ve çeşitliliği koruyacak kapsamlı bir siyasi sürecin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Suriye toplumunun bütün kesimlerinin inançlarına ve kutsal değerlerine saygı gösterilmesinin önemine işaret etti. Herhangi bir gruba yönelik saldırı ya da ihlallerin kabul edilemez olduğunu altını çizen Sudani, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineleyerek, dış müdahalelere karşı olduğunu vurguladı. Sudani, özellikle, işgalci İsrail ordusunun Suriye topraklarının bir kısmını kontrol altına almasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Sudani, Irak’ın Suriye’nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya ve bu süreç için gerekli tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Terör tehdidine karşı iş birliği yapılması ve mezhepçi söylemlere karşı mücadele edilmesinin, Suriye’nin istikrarı ve yeniden inşası açısından kritik olduğunu ifade etti.