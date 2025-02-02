Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Toplantıda Suriye’nin geleceğini inşa etme konusunda samimi destek arzusunu, Suriye halkının iradesini, topraklarının birliğini ve bütünlüğünü destekleme konusundaki isteği hissettik" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Selman’a sıcak karşılama ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden eş-Şara, "Bugün uzun bir toplantı gerçekleştirdik ve bu toplantıda Suriye’nin geleceğini inşa etme konusunda samimi destek arzusunu, Suriye halkının iradesini, topraklarının birliğini ve bütünlüğünü destekleme konusundaki isteği hissettik ve duyduk" dedi.

Selman ile gerçekleşen toplantıda her alanda geniş içerikli istişareler ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten eş-Şara, "Özellikle insani ve ekonomik olmak üzere her alanda iletişim ve iş birliğinin seviyesini yükseltmek için çalıştık. Enerji, teknoloji, eğitim ve sağlık alanlarında geleceğe yönelik geniş planlamaları ele alarak, tüm bölgede barış ve istikrarı korumayı ve Suriye halkının ekonomik gerçekliğini iyileştirmeyi hedefleyen gerçek bir ortaklığa birlikte ulaştık" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, "Özellikle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da geçen ay yapılan görüşmelerin ardından Suriye’nin Arap ve uluslararası konulardaki rolünün güçlendirilmesine yönelik siyasi ve diplomatik iş birliğinin sürdürülmesi anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.