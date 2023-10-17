Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen Suriçi’ne Açılan En Güzel Balkon Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katılımıyla Ayvansaray bahçede gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren katılımcılara toplamda 22 bin 500 lira ödül verildi.

Fatih Belediyesi’nin ‘Balkonlar Kent Yaşamının Olmazsa Olmazı’ sloganıyla bu yıl 2’incisini gerçekleştirdiği Suriçi’ne Açılan En Güzel Balkon Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu birinci Yunus Koçhan 10 bin lira, ikinci Sonay Tuştaş 7 bin lira ve üçüncü Hatice Şengezer 5 bin lira para ödülü Başkan Turan tarafından takdim edildi. Yaşanan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, Fatihliler tarafından yoğun bir ilgi gördü.

“Dünyayı güzelleştirmek isteyen kim varsa, evinden başlamalıdır”

Yemyeşil huzur dolu bir Fatih için çalıştıklarını dile getiren Turan, “Balkonlar, kent yaşamın olmazsa olmazı binaların nefes aldığı yerlerdir. Doğruluğuna her zaman inandığım bir husus var: Dünyayı güzelleştirmek isteyen kim varsa, İşe önce kendi yaşadığı yerden, evinden başlamalıdır. Bu güzel anlayışı devam ettirmek istiyoruz. Balkonları rengârenk çiçeklerle süslenmiş, yemyeşil, huzur dolu bir Fatih için çalışıyoruz. Bir medeniyet merkezi olan ilçemizin, her yönüyle örnek, zarif, yaşanabilir bir şehir olmasını canı gönülden arzuluyoruz” dedi.