Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki ‘nafaka’ düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, "Nafakanın süreli hale getirilmesi, tartışma ve çatışmaları önleyecek, insanlara büyük ölçüde huzur getirecek. Şu andaki Strateji Belgesi’ne dair aldığımız bilgiler; nafakanın 1,3,6 yıl gibi sürelerle sınırlandırıp bir çözüme kavuşturulmasıdır" dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından, 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bir süredir gündemde olan ‘süresiz nafaka’ konusunda birtakım değişikliklere gidiliyor. AK Parti hükumeti, ‘süresiz nafaka’ uygulamasının yerine ‘evlilik süresine göre nafaka’ verilmesine ilişkin çalışma başlattı. Yeni düzenlemeye dair değerlendirmelerde bulunan Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, "Boşanan eşlerin süreç içinde bağlarının birbirinden tamamen kopması gerekirken ne yazık ki ‘süresiz nafaka’ nedeniyle ilişki devam ediyor. Bu sürecin içinde her yıl artırım davaları ya da her iki eş arasında şiddete varan olayların olmasına sebep oldu. Nafakanın süreli hale getirilmesi, tartışma ve çatışmaları önleyecek, insanlara büyük ölçüde huzur getirecek. Şu andaki Strateji Belgesi’ne dair aldığımız bilgiler; nafakanın 1,3,6 yıl gibi sürelerle sınırlandırıp bir çözüme kavuşturulmasıdır" diye konuştu.

"Süresiz nafaka adaletsizlik"

Çevresinde nikah yapmış ve boşanmış insanların yıllardır nafaka ödediğinden bahseden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durum bence insanlar açısından büyük bir stres kaynağı, süreklilik arz eden bir taciz unsuru ve bir adaletsizlik. Özellikle çok kısa süreli evliliklerde bunun çözümü mutlaka gerekli. Çünkü insanlar huzura kavuşabilmeli."

"Bağ koparsa kadına da erkeğe de huzur sağlanır"

"Kadının bağımsızlaşması açısından nafakanın sınırlı olması önemli" diyen Aksoy, "Kendi hayatını sürdüremeyecek durumdaki kadınlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı büyük ölçüde destek oluyor. Buralara müracaat edip maddi şartları iyi olmayan kadınlar, oralardan destek alabilmektedir. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka konusunda olaya müdahil olup bağın kopmasında yardımcı olursa, kadına da erkeğe de huzur sağlanmış olur. Kadına belirli bir süre nafaka ödendikten sonra kadın bir iş alanı bulup orada çalışmaya başlayamıyorsa, devletimiz müdahale edip kadına destek vermesi gerekmektedir. Bu da yasal bir zorunluluk. Ancak bunu fiili olarak hayat içinde görmek mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

"Cezalar insan hakları ihlaline sebep olan nitelikte"

Boşanma sırasında her iki tarafın da hak arama mücadelesi içine girdiğini anlatan İbrahim Aksoy, "Kadın nafakayı alamazsa, icra ceza davası açıyor. Bu ilerleyen süreçte, erkeğin maddi gücü ödemeye müsait değilse hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak, Uluslararası İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesi’nin 4’üncü Protokolü Madde 1’e istinaden; ‘Hiçbir kimse maddi borcundan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz’ hükmü mevcuttur. Bu cezalar insan hakları ihlallerine sebep olan nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.