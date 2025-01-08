Soğuk havalar çoğumuzun üşümesine sebep olsa da çocukların sürekli üşümesi, basit bir soğuk algınlığından çok daha ciddi sağlık sorununun habercisi olabilir. Çocuklarda sık sık üşüme, özellikle tiroit bezlerinin yeterince hormon üretmemesi durumunda ortaya çıkan hipotiroidinin belirtileri arasında sayılabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülengül Altun, “Çocukların vücut ısısının düzenlenmesi oldukça hassas bir süreçtir. Eğer tiroit bezleri yeterince hormon üretmezse bu durum çocuğun vücut ısısını normal seviyede tutmasını engeller. Bu rahatsızlık, çocuğun vücut ısısının düzenlenmesini etkiler ve tedavi edilmediğinde büyüme geriliği, zeka gelişiminde yavaşlama gibi ciddi sonuçlar doğurabilir” açıklamalarında bulundu.

Tiroit hormonları, vücudumuzda pek çok önemli işlevi yerine getirir. Özellikle iskelet ve santral sinir sistemi gelişimi, metabolizma ve vücut ısısının düzenlenmesinde kritik rol oynar. Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülengül Altun, "Tiroit hormonlarının yetersiz üretimi vücudun enerji üretimini, büyüme ve gelişmesini, hatta psikolojik durumları bile olumsuz etkileyebilir. Tiroit hormonlarının yetersiz üretimi, hipotiroidiye yol açar ve bu durum vücutta bir dizi olumsuz etkiye sebep olabilir. Çocuklarda hipotiroidi doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Doğumsal hipotiroidi erken dönemde tedavi edilmezse çocuğun zeka gelişiminde gerilik, büyüme sorunları ve diğer sağlık problemleri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi, çocuğun sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi için çok önemlidir.

Tiroit hormonu eksikliği birçok belirtiyi beraberinde getirir

Tiroit hormonlarının eksikliği, vücudun çeşitli sistemlerini etkiler ve bu durum çocukların günlük yaşamını önemli ölçüde değiştirebilir. Belirtilerin başlangıçta hafif derecelerde seyrettiğini ancak zamanla daha belirgin hale geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Gülengül Altun, “Tiroit hormonlarının eksikliği, çocuğun genel sağlık durumu üzerinde önemli etkiler oluşturabilir. Bu nedenle çocuğun büyüme hızındaki azalma, sürekli uyuma hali, aşırı kilo alma, soğuğa karşı aşırı hassasiyet, kuru cilt ve kabızlık gibi belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması çok önemlidir. Çocuklarda üşüme sadece bir rahatsızlık belirtisi değil tiroit hormonlarının eksikliğini gösteren bir sinyal olabilir. Eğer çocuk sık sık üşüyorsa, vücut ısısını normal seviyede tutmakta zorlanıyorsa, bu durum hipotiroidinin bir işareti olabilir” şeklinde konuştu.

Hashimato hastalığı hormon üretim dengesini bozabilir

Çocukluk yaşlarında, özellikle 5-6 yaşından sonra gelişen tiroit fonksiyon bozukluklarının en yaygın nedeninin hashimato hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Gülengül Altun, “Bu otoimmun hastalık, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla tiroit bezini hedef alarak bezin harabiyetine neden olur. Sonuç olarak hormon üretimi azalır ve bu da hipotiroidiye yol açar. Hashimato hastalığı genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi tepkileri gibi birçok farklı faktörden etkilenebilir. Erken dönemde tedavi edilmezse, çocukluk döneminde ciddi büyüme ve gelişme geriliklerine yol açabilir” uyarılarında bulundu.

Erken tanı, sağlıklı bir gelecek için önemli

Tiroit bozuklukları, çocuğun genel sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu belirtiler gözlemlendiğinde mutlaka bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına görünülmesini gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gülengül Altun, “Tanı konulması halinde ise çocuk endokrinoloğuna danışılarak tedaviye başlanması gerekmektedir. Erken tanı, çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesi için kritik öneme sahiptir. Çocuklarda sık üşüme, gelişim sürecinde aksama veya belirgin bir şekilde fark edilen enerji düşüklüğü söz konusu olduğunda profesyonel bir yardım almak hayati önem taşır” dedi.