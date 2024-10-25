Samsun’da sürekli kazanın meydana geldiği yolda yine kaza meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nursu Asan Kıraç idaresindeki 29 AZ 948 otomobil ile Cafer Tayyar Şen yönetimindeki 55 HR 584 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası yansıdı.

Aynı yerde daha öncede çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği öğrenildi.