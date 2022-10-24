Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer almasına rağmen, sık sık değişen sıcaklığı ile deyimlere bile konu olan Aydın’ın havası ilde yaşayanları hasta etti. Özellikle yaşlı ve çocukları olumsuz etkileyen Aydın havası nedeniyle sonbahar mevsimi ile birlikte hastanelerdeki yoğunluğun arttığı belirtildi. Söke Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluk objektiflere bu şekilde yansıdı.

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer almasına rağmen, sık sık değişen sıcaklığı ile deyimlere bile konu olan Aydın’ın havası ilde yaşayanları hasta etti. Özellikle yaşlı ve çocukları olumsuz etkileyen Aydın havası nedeniyle sonbahar mevsimi ile birlikte hastanelerdeki yoğunluğun arttığı belirtildi. Söke Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluk objektiflere bu şekilde yansıdı.

Son günlerde Aydın’da hava sıcaklığında yaşanan ani değişimler nedeniyle pek çok soğuk algınlığı şikayeti ile hastanelerin yolunu tutmaya başladı. Çocuk ve yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanlara bu dönemlerde giyim kuşamına daha fazla özen göstermesini isteyen sağlıkçılar son günlerde hastanelere acil servislere ve polikliniklere yapılan müracaatların önemli bir kısmının soğuk algınlığı şikayeti ile yapıldığını belirttiler.

Şu anda da acil servise gelen veya polikliniklere giden çocuk ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunun üşütmeden kaynaklı şikayetleri olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, soğuk algınlığı şikayetlerinin sürekli değişen Aydın havasından kaynaklandığını belirttiler.

“Soğuk algınlığı şikayeti aşırı soğuktan değil ani yaşanan ısı farkından kaynaklanıyor”

Hastaneye müracaat edenlerin büyük bir kısmının soğuk algınlığı şikayeti ile geldiğini ancak soğuk algınlığı adı verilen rahatsızlığın direk soğuk hava ile ilişkilendirilmesi gerektiğini belirten sağlıkçılar, "deyimlere konu olmuş Aydın havası, sürekli değiştiği için bu değişime hazırlıksız yakalananları hasta ediyor. Türkiye’nin en soğuk şehirlerinde bile soğuk algınlığı şikayeti bu kadar yoğun olmazken Aydın’da havanın ani değişimine hazırlıksız yakalananlar rahatsızlanıyor. Her bireyin bağışıklık sistemi farklı güçte olduğu için özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanları ani değişen Aydın havası adeta çarpıyor. Çünkü bir günde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece değiştiği nadir illerden biri Aydın. Bu nedenle Aydın’da yaşayan insanlarımızın gülük hava değişiminin en yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde giyimlerine daha fazla dikkat etmelerini öneriyoruz” diyerek herkesin kıyafet seçimine dikkat etmesini istediler.