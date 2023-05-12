İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, “Hep birlikte etki alanlarımız içerisinde sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımları ülkemiz için bir kalkınma modeline, tüm şirketler için mutlak bir iş modeline, bireyler için ise yaşam biçimi haline dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

‘Daha İyi Bir Dünya İçin’ temalı Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi, İstanbul’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlendi. Sürdürülebilirlik alanında öncü kuruluşların temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı etkinliğin açılış konuşmasını, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın gerçekleştirdi.

Yalçın, konuşmasında, sadece çevresel değil sosyal ve yönetsel konuları da kapsayan çok boyutlu bir alan olan sürdürülebilirliğin kadınların ekonomiye etkin katılımından dijital dönüşüme, su ve gıda güvenliğinden tarımda sürdürülebilirliğe, yeşil dönüşümden eğitimde fırsat eşitliğine, göçlerden iklim adaletine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirliğin pek çok şirket için yeni bir iş modeli haline gelmeye başladığını ifade eden Yalçın, “Ancak bu noktadan sonra hep birlikte etki alanlarımız içerisinde bu konudaki yaklaşımları ülkemiz için bir kalkınma modeline, tüm şirketler için mutlak bir iş modeline, bireyler için ise yaşam biçimi haline dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

“Bankalar sürdürülebilir dönüşümde sektörleri dönüştürme gücüne sahip”

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde finans sektörünün önemli bir role sahip temel itici güç olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle konuştu: “Reel sektörün ana finansman kaynağı olan bankalar da kredilendirme süreçleri vasıtasıyla hedeflenen tüm sektörleri dönüştürme gücünü elinde bulunduruyor. Biz de bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Toplumda ve çalışma hayatında kadına bakış açımız, doğaya duyarlılığımızı ortaya koyan nice projelerimiz, genç nesilleri bilim odağında yetiştirmek üzere gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, yenilenebilir enerjinin kredi portföyümüzdeki yüksek payı sürdürülebilirliğin öneminin farkındalığıyla yaptığımız somut çalışmalara örnek mahiyetinde. İşin doğası gereği stratejimizi, organizasyonumuzu, iş yapma biçimimizi küresel dinamikler ve gelişen metodolojileri de dikkate alarak güncelliyor, hem bankamızın hem de ekosistemimizin yapısal dönüşümünü sağlıyoruz. Ana stratejik hedeflerimizden olan sürdürülebilirlik odağında kaynak temininden başlayarak, uygun ürün ve hizmet geliştirilmesine, kaynakların çevresel ve sosyal açıdan fayda sağlayan kredilere yönlendirilmesinden etkilerinin ölçülerek yönetilmesine ve sonuçlarının paydaşlarımıza raporlanmasına varan uçtan uca yönetilen bir iş modeli benimsedik.“

“İş birliklerinden besleniyoruz, her türlü iş birliğine açığız”

Sürdürülebilirlik alanında iş birliklerinden de beslendiklerini belirten Yalçın, “Sürdürülebilirlik kendi içinde son derece dinamik bir süreç. İmzacısı ve üyesi olduğumuz Net Sıfır Bankacılık Birliği başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Platformu, Uluslararası Finans Enstitüsü’nün Gönüllü Karbon Piyasaları Görev Gücü, Entegre Raporlama Türkiye Ağı, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu üyelikleri gibi pek çok inisiyatifte yer alıyoruz. Karşılıklı etkileşim yoluyla sinerji oluşturabileceğimiz her türlü iş birliğine açık olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Dünya bizim gelecek bizim”

Sürdürülebilir kalkınma yolunda hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmekten kaçınmadıklarını ve taahhütlerini somut şekilde kamuoyuyla paylaştıklarının altını çizen Yalçın, yürüttükleri faaliyetlerle oluşturdukları etkinin İş Bankası’nın finansal sonuçları üzerinde de görünür olmasını sağlamayı, bilançoyu bu doğrultuda evriltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

2026 yılına kadar 300 milyar TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlayarak ekonominin dönüşümüne katkıda bulunmayı taahhüt ettiklerini anımsatan Yalçın, ayrıca, “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlama hedefiyle kadınların iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına yönelik desteklerini ortaya koyduklarını vurguladı.

Yalçın, “Bütün dinamizmiyle ikinci yüzyılına girmeye hazırlanan İş Bankası’nda sürdürülebilirliği ‘dünya bizim gelecek bizim’ yaklaşımıyla ele alıyor, geleceğe yönelik aksiyonları değer zincirimizin tüm halkalarını kapsayacak şekilde hayata geçiriyoruz” dedi.

“Günümüz Dinamiklerinde ve Gelecekte Sürdürülebilirlik” paneli

Gamze Yalçın, açılışın ardından “Günümüz Dinamiklerinde ve Gelecekte Sürdürülebilirlik” başlıklı panelin moderatörlüğünü gerçekleştirdi. Panelde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Düzenleme Dairesi Başkanı Başak Yetişen Teker, Türkiye’de sürdürülebilir finans uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, uluslararası finansal kuruluşların bu alanda Türkiye’ye sağlayabileceği fonlara ilişkin görüşlerini paylaşırken, Şubat ayında yaşanan depremlerin ardından bölgeye 1,5 milyar euro yardım yaptıklarını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Güler Aras ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Recep Bildik ise güncel sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ve standartlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.