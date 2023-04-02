Türk moda endüstrisi döngüsel ekonominin öncüsü İsveç ile işbirliğini artırıyor. Sürdürülebilir üretimle İsveç’e 500 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Türkiye’de ihracatçı birlikleri arasında katma değeri en yüksek ihracat gerçekleştiren ve dönüşüme liderlik eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği sürdürülebilirlikte ilk sıralarda olan İskandinav ülkeleriyle uzun zamandır temas halinde. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 2-6 Nisan’da Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE projesi çerçevesinde döngüsel ekonomide dünyanın en ileri ülkelerinden biri olan İsveç’e inceleme heyeti düzenliyor.

Türkiye, İsveç’in 6’ıncı büyük tedarikçisi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “İsveç’in 2022 yılında toplam hazır giyim ithalatı 6,7 milyar dolar, Türkiye yüzde 4,5 payı ile 6’ıncı büyük tedarikçisi. İsveç ve Türk hazırgiyim sektörü çok uzun süredir birlikte çalışıyor. İsveçli iş insanları Türk tekstil ve hazırgiyim sanayinin çok güçlü olduğunu biliyor. Türk moda endüstrisi ne kadar sürdürülebilir olursa İsveç ve Türk şirketleri arasında o kadar iş birliği olacaktır. Birliğimiz tarafından yürütülen Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE projesi ile firmalarımızın sürdürülebilirlik alanında teknik açıdan daha yeterli olmaları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere önümüzdeki dönemde sektörün dinamiklerini etkileyecek şartlara hazırlıklı olmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

İsveç’te araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile işbirliği gündemde

Sertbaş, “Sürdürülebilirlik UR-GE Projemizde yer alan 9 firmamız ile İsveç’te sürdürülebilir-yenilikçi tekstil çözümleriyle ilgili bilgi edinmeleri, İsveç kurumları ve şirketleri ile hem iletişim ağlarını genişletmeleri hem de yeni iş birliği fırsatları için inceleme heyeti gerçekleştireceğiz. Firmalarımız sürdürülebilirlik odağında üç yıldır yoğun faaliyet gösteriyor. Biz onların bu çabasını danışmanlık, eğitim ve kapasite geliştirici organizasyonlar ile destekledik. Projemizin sonunda firmalarımızın sürdürülebilirlikte kat ettikleri yolu görmek, İsveç’te Sürdürülebilir markaların faaliyetlerini göstererek, firmaların hem kendi pozisyonlarını görmeleri hem de İsveç’teki markalarla iletişime geçerek önümüzdeki dönem karşılaşacak çevre ve sosyal konulardaki talepleri yerinde görmelerini sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılında Türkiye’nin İsveç’e ihracatı 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazırgiyim ihracatımız ise 286 milyon dolar bandında. İsveç pazarına önümüzdeki süreçte 500 milyon dolarlık hazırgiyim ihracatı hedefliyoruz. Aynı zamanda İsveç’te sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yürüten araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile işbirliği yapma hedefimiz de mevcut” diye konuştu.

Dünyaca ünlü ve sürdürülebilirlikte ön planda olan İsveçli firmalar ile görüşmeler

İsveçli firmalarla görüşmelerin süreceğini vurgulayan Başkan Sertbaş, “Hazır giyim sektörünün merkezi olduğu için heyetimize ilk olarak Göteborg’dan başlayacağız. Göteborg ve geçmiş dönemde tekstil ve konfeksiyon üretimi olan ve halen butik de olsa üretimlerin gerçekleştirildiği merkez olan Boras’da dünyaca ünlü markalar ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Akademik ve teknik geziler de yapacağız. Boras’da yer alan ve örnek model niteliğindeki içerisinde inkübasyon merkezi, Ar-Ge merkezi, sürdürülebilirlik merkezi, teknik tekstiller merkezi ve tekstil fakültesi bulunan Tekstil ve Moda Merkezi’ni de ziyaret edeceğiz. Heyetin son gününde ise Stockholm’de dünyaca ünlü ve sürdürülebilirlikte ön planda olan İsveçli firmalar ile görüşmeler ve teknik gezi yapacağız” açıklamasında bulundu.