Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Aykut Bütün’ün konuşmacı olarak katıldığı programda otel ve pansiyon işletmecilerine Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında otel ve pansiyon işletmecilerine “Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir gelecek için” sloganı ile Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya otel işletmecileri ve pansiyon işletmecileri katıldı. Bilgilendirme toplantısında katılımcılara etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi başlığı altında, sürdürülebilir yönetim sistemi, yasal uyum, raporlama ve iletişim, personel katılımı, müşteri deneyimi, herkes için erişim bilgileri; yerel toplumun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi başlığı altında yerel bilgisel satın alma bilgileri; kültürel mirasın faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi başlığı altında kültür ve mirasın sunulması bilgileri; Çevreye olan faydaların en düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi başlığı altında kaynakları koruma, çevreye duyarlı satın alma, verimli satın alma, enerji tasarrufu. Su tasarrufu ve kirliliğin azaltılması konularında bilgiler aktarıldı.