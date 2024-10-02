Denizli’de hayata geçirilen tarım eğitimi projesi kapsamında lise öğrencilerine sürdürülebilir tarım farkındalığı anlatıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarında Lise Öğrencilerinin Farkındalığını Artırma ve Tarım Kariyeri Gelişimlerine Katkıda Bulunma” projesinin çalışmaları, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimle başladı. Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, öğrencilerin tarım alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve sürdürülebilir tarım konusundaki bilgilerini artırmayı amaçlıyor.

Proje açılışına katılan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Türkiye tarımının önemi, yetiştirdiği ürünleri ve Dünya tarım pazarında ülkemizin yerini anlatarak bilgilendirmelerde bulundu.

Proje, beş gün boyunca çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi. Tarım alanında kariyer sahibi Akademisyenler ve Ziraat Mühendisleri tarafından verilecek sunumlar, uygulamalı atölye çalışmaları, saha gezileri ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenecek.

40 Anadolu Lisesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, öğrencilerin organik ve topraksız tarım gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarını öğrenmeleri, gıda üretimi ile ilgili problemlere çözüm üretebilmeleri ve tarım alanında girişimci olmaları hedefleniyor. Proje, tarım kariyeri seçimi noktasında öğrencilere rehberlik ederken, aynı zamanda geleceğin tarım liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Proje 2 uzman, 13 eğitmen ve 4 rehber ile yürütülüyor. Küresel pandeminin etkilerinin hissedildiği günümüzde, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretimi konularının önemi daha da artarken, bu tür projeler genç nesillerin tarım alanına ilgisini artırmayı hedefliyor. Öğrencilerin gelecekte tarım sektöründe kariyer yapmaları için bir köprü niteliği taşıyan bu projenin, Denizli’de tarım eğitiminin gelişimine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.