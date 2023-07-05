Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi’nin son gününde Sıfır Atık Odaklı Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi gerçekleştirildi. Atölye çerçevesinde mutfakta sıfır atık odaklı yapılabilecek işlemler uygulamalı olarak gösterildi.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Gastronometro/Metro Market ortaklığında düzenlenen ‘Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi’ düzenlenen Sıfır Atık Odaklı Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi ile sona erdi. Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’ne dahil olan otellerin ve restoranların yer aldığı atölyede işletmelerin sürdürülebilirlik alanında uygulamalarını sağlamak ve akademi, kamu ve özel sektörün paydaşlığında öğrenme sürecini tecrübe etmelerini sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) düzenlenen atölyenin son gününde İstanbul Gastronometro Şeflerinden Murat İlke Özipek tarafından katılımcılara mutfakta sıfır atık için neler yapılacağına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Özipek, işletmelerin ürün alımında, ürünlerin depolanmasında ve yapılan yemeklerin israf olmaması konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler verdi.

Hem öğrendiler hem tadım yaptılar

Sunumun ardından ise EMYO’da yer alan mutfakta Özipek ve yardımcısı Şef Hami Güntepe tarafından katılımcılara mutfakta sıfır atık konusunda neler yapılacağına ilişkin uygulamalı atölye gerçekleştirildi. Şefler, yemek yaparken kullanılan malzemelerden arda kalan kabuklardan, çekirdeklerden veya yeşillik saplarından yapılabilecek yan ürünler hakkında bilgi verdi. Katılımcılar ise uygulamalı atölyede yapılan ürünleri tatma imkanı buldu.

Uygulamalı atölyeye Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’ne dahil olan otellerin ve restoranların yanı sıra öğrenciler katıldı.