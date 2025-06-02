SUBÜ Toplumsal Duyarlılık Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Gençlerin Gözünden Kampanyalarla Sürdürülebilir Kampüs’ başlıklı proje ile sabun yapımı, tohum topu üretimi ve iklim krizi konulu atölyeler gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Toplumsal Duyarlılık Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Gençlerin Gözünden Kampanyalarla Sürdürülebilir Kampüs’ başlıklı projesini hayata geçirdi. Topluluk, proje ile SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda üniversite yerleşkelerinde sürdürülebilirlik odaklı farkındalığın arttırılması ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması gayesiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikler arasında sabun yapımı, tohum topu üretimi ve iklim krizi konulu atölyeler yer aldı. Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler hem doğal ürünlerin yapımını öğrendi hem de çevre dostu üretim süreçlerine dair uygulamalı bilgiler edindi. Ekip çalışması odaklı kampanya oluşturma eğitimine de katılan öğrenciler, sürdürülebilir kampüs temalı kampanya fikirlerini sunarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi.