Yürütücülüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru’nun yaptığı ‘Erken Çocuklukta Sürdürülebilir Sosyal Duygusal İyi Oluşu Desteklemek İçin Bir Anaokulu Model Önerisi’ isimli projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru’nun yaptığı ‘Erken Çocuklukta Sürdürülebilir Sosyal Duygusal İyi Oluşu Desteklemek İçin Bir Anaokulu Model Önerisi’ isimli projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

BUÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Nalan Kuru’nun yürütücülüğünü üstlendiği ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programında kabul edilen proje ile sürdürülebilir sosyal ve duygusal iyi oluşu desteklemek için anaokulu modeli yürütülecek. İlk olarak Türkiye genelinde anaokulundaki eğitim beklentilerinin araştırılacağı çalışmada, beklentiler doğrultusunda genel bir eğitim şablonu ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bursa’da seçilecek 4 okulda ise projenin pilot uygulaması yapılacak. Toplam 28 ay sürecek projenin açılış toplantısına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, okul yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Nitelikli Projeler Ön Plana Çıkıyor

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak son yıllarda projeler konusunda ciddi ataklar yaptıklarını vurguladı. Yürütülen çalışmaları artık nicelik olarak değil, nitelik anlamında değerlendirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversiteler genelinde sosyal bilimler alanında proje geleneği maalesef çok yaygın değil. Göreve geldiğimizde belki eğitim fakültemizde kısmen proje başvuruları vardı. Ancak diğer fakültelerimiz ve bölümlerimizde hemen hemen hiçbir projemiz yoktu. Bunda geçmişte çatı kuruluşların meseleye bakış açılarının da sebeplerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak YÖK Başkanlığımız ve yeni yönetimler ile bu konulara yeni bir vizyon ile bakılması sağlandı. Üniversitemizde de bu anlayış oturmaya başladı ve bugün bizim için son derece önemli bir projenin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bugün 1001 projesi her anlamda çok değerli bir çalışmadır” diye konuştu.

Rektör Kılavuz: Destekler Başarı Getiriyor

Üniversitenin tarihinde ilk defa Mükemmeliyet Merkezi projesi koordinatörlüğü almayı başardığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje paydaşları arasında Türkiye’nin çok önemli kurum ve kuruluşlarının bulunduğuna işaret etti. Pil ve batarya geliştirme görevini üstlenen bu ekibin toplam 74 milyon TL’lik projeyi yöneteceğini açıklayan Kılavuz; “Yine bu üniversitede ilk defa bir Horizon Europe projesinin koordinatörlüğü alındı. Üstelik sosyal bilimler alanında bu başarıya erişildi. Üniversitemiz için son derece önemli bir gelişmedir. Yürütücü olarak ilk kez almayı başardık. Verdiğimiz destekler, teşvikler ve moral, motivasyon ile son yıllarda çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Akademisyenlerimiz de bu destekler ile gerçek anlamda bilimsel çalışmalar yapmaya ve kendi alanlarında projeler üretmeye gayret ediyorlar. Bu çalışmalardan son derece kıymetli makale ve patentlerin çıkacağına da gönülden inanıyoruz. Başta Nalan hocamız olmak üzere, projede görev alan tüm ekip üyelerine teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Motivasyon şart!

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salip Çepni ise konuşmasında üniversitelerin temel görevlerinden birisinin üreten akademisyenleri daha fazla motive etmek olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Nalan Kuru ve ekibini tebrik eden Dekan Prof. Dr. Salih Çepni; “Ben de uzun yıllar bu projelerin içerisinde yer aldım. Ne kadar zor bir süreç olduğunu çok iyi biliyorum. Büyük proje kazanan ve bu alanda çalışmalar yürüten hocalarımızın daha fazla onurlandırılması gerektiğine inanıyorum. Böylesine değerli çalışmaların sonunda gerçekten kıymetli yayınlar veya makaleler çıkıyor. Bu uzun yolculuklarında hocalarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. Okul Öncesi Eğitim ve Özel Öğretim Anabilim Dallarının akademik önemine de değinen Dekan Çepni, bu alanlarda yetişecek akademisyenlerin de kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Proje Koordinatöründen Özel Teşekkür

Hazırlanan çalışmanın detaylı bir sunumunu yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nalan Kuru da kendilerine bu süreçte destek olan ailesi başta olmak üzere, tüm üniversite ve fakülte yöneticilerine teşekkür etti. Doç. Dr. Nalan Kuru, sunumun ardından ekibiyle birlikte Türkiye genelinde proje çağrısını paylaştı.

Projenin yurt dışı danışmanlığı görevini üstlenen Louisse Gilbert de video konferans ile toplantıya katılarak tüm ekibe başarı dileğinde bulundu.