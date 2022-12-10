Muğla’nın Bodrum ilçesinde ’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması’ düzenlenirken, program ’İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması’ düzenlenirken, program ’İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde ’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması’ Herodot Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Saygı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Duygu Demirdağ’ın sunuculuğunda, Murat Taşçı’nın piyano dinletisi, Sanatçı Erkan Oğur’un müzik dinletisi ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Belediyeler arasında dayanışma oluşturan belediyeler buluşmasının dördüncüsünde Karşıyaka Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin bir araya gelerek oluşturduğu İklim Koordinasyon Kurulu ’Sürdürülebilir Eylem Planı’ çerçevesinde deneyimlerini aktardı.

İklim krizinin ve yerel yönetimler açısından daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak iklim eylem planlarının düzenlendiği buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

“İnsanlık ekosisteme karşı sorumludur”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklimin siyasi sloganlara cevap vermediğini, ekonomik modellere karşı sorumlu olmadığını belirtirken insanlığın ekosisteme karşı sorumlu olduğunun altını çizdi. Bugün sorumsuzluğumuz neticesinde bir çöküşe tanıklık etiğimizi vurgulayan Başkan Aras, “Birleşmiş Milletler bu çöküşü ‘insanlık için kırmızı alarm’ olarak nitelendirilen iklim raporu ile açıklıyor. Yanılgıya yer bırakmayan uyarıları ile rapor, burada olan biteni anlatacağımız aşamayı çoktan geride bıraktığımıza, bunu bizzat deneyimlediğimiz bir dönemde olduğumuza dikkat çekiyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sıfır karbona ulaşma hedefinden söz ederken bu hedefe ulaşabilmek için bir an önce detaylı adımların atılması gerektiğini vurguladı. Muğla’yı korumanın önemini ve nüfusun hızla artışı ile ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini belirtirken Bodrum’da yapılan inşaatların Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sorumluluğunda olmadığını bakanlıklarla ilgili olduğunu söyledi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi olarak Enerji ve İklim Eylem Planına uygun yapılan çalışmalardan bahsetti.

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türkiye’yi aydınlık ve temiz yarınlara kavuşturmanın herkesin görevi olduğunun altını çizdiği konuşmasında şunlara değindi:

“Bize göre enerji kaynağı enerji verimidir. En temiz, en ucuz yenilenebilir enerji kaynağımız. Biz enerji verimliliğini o normlara getirecek bir sektör haline getireceğiz. Enerji verimliliği desteklenecek, enerji verimliliği altında üretim yapanları destekleyeceğiz. Enerji verimliliği dönüşümü, enerjide ulusal bağımsızlık, gelecek nesiller için eko sistem ve enerji devrimi ile enerjide refahı arttıracağız. Birimiz karanlıkta isek, hiçbirimiz aydınlıkta değiliz.”

Açılış konuşmalarının ardından, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması üç oturumla devam ediyor.