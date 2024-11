İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu Antalya'da 2'nci kez düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Sempozyumunaçılışında konuşan İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu Ümit Kalko, “Konuşmacılarımızın söylemleriyle, bizim yapacağımız atölye çalışmalarıyla burada 2 bin kişi, 3 gün boyunca nasıl iyi bir eğitim verebileceği yönünde çalışmalar yapacak. Nisan ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 850 kişi katılmıştı. Her defasında daha da büyüyeceğiz. Biz kar amacı güden bir organizasyon yapmıyoruz. Ama yaptığımız organizasyona teveccühün her geçen gün artmış olması da bizi mutlu ediyor. Her şeyden ziyade vatansever birisi olarak ülkemizin daha iyi bir eğitim ve sürdürülebilir kalkınması için de çok önemli olduğunun bilincindeyiz" dedi.

‘OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZİRVESİ DE YAPILACAK’

Sempozyumda bir sonraki durağın İstanbul olacağını belirten Kalko, “Sempozyumumuzu Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İyi Bir Eğitim Platformu olarak İstanbul'da mart ayından başlayarak tüm Türkiye genelinde bir okul öncesi eğitim zirvesi yapmayı planlıyoruz. Bu sempozyumun bugün Antalya ve yarın İstanbul'da ama daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında olmasını istiyoruz. Tüm gücümüzle ve ekibimizle mücadele edeceğiz. Bu platform, iyi bir eğitim arayan herkesin platformu. Dolayısıyla bu platformumuzun her geçen gün büyüyerek ülkemizin dört bir yanına ulaşması en büyük temennidir" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMEN OKULLARI YENİDEN AÇILMALI'

Öğretmen okullarının yeniden açılması gerektiğini ifade eden Ömer Balıbey ise “Atatürk zamanında oluğu gibi öğretmen okulları yeniden açılmalı, yakalarına yıldız takılmalı ve Anadolu'ya gönderilmeli. Eğitimde nitelik artmalı. Meslek liselerinde orta sınıfların açılması için çalışmalıyız. Sektörlerde ara eleman yetişmeli. Her yıl 60 bin öğretmen eğitim fakültelerinden mezun oluyor. Bu sayıyı düşürmeliyiz. Bunu da öğretmen liseleri ile yapacağız" dedi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Sempozyumda akademisyen, Yazar Prof. Dr. Sinan Canan, Eğitimci, Yazar Dr. Bahar Eriş, OECD PISA Okullar Proje Yöneticisi TanjaVujicıc, Eğitim Bilimci, Yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, akademisyen, ekonomist, yazar Prof. Dr. Emre Alkin, küresel öğretmen, Yazar Dilek Livaneli, eğitmen, yazar, Ahmet Şerif İzgören, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı, şair, yazar, müzeci ve hikaye anlatıcısı Sunay Akın, akademisyen, Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin, eğitim bilimci Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, akademisyen, Genetik Uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan ve eğitmen yazar Emrah Kozan konuşmacı oldu. Stand-up gösterisinde oyuncu Zafer Algöz sahne aldı. Zafer Algöz'ün gösterisinin ardından sanatçı Ebru Yaşar Öğretmenler Günü konseri verdi.