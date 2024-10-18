Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, su ürünleri kaynaklarının korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekipleri gelecek kuşaklara daha sağlıklı, daha temiz su kaynakları bırakmak için denetimler aralıksız devam ediyor. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli uyarılarak yapılıyor. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Afyonkarahisar su sahalarında herhangi bir olumsuz durum gördüğünüzde İl/İlçe Müdürlüklerimize haber vermeniz önem arz etmektedir” denildi.