Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Türkiye Arıcılık Vakfı (TAV) işbirliğiyle yapılan ‘Sürdürülebilir Arıcılık Projesi’ kapanış programı ile sona erdi. Projeye katılan 30 yararlanıcı, eğitimleri tamamlayarak hem arıcılık sertifikası hem de arıcılık malzeme desteği aldı.

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Türkiye Arıcılık Vakfı (TAV) işbirliğiyle yapılan ‘Sürdürülebilir Arıcılık Projesi’ kapanış programı ile sona erdi. Projeye katılan 30 yararlanıcı, eğitimleri tamamlayarak hem arıcılık sertifikası hem de arıcılık malzeme desteği aldı.

Alman Fedaral Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ’Ekonomik Fırsatların Değerlendirilmesi Programı’ çerçevesinde Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Türkiye Arıcılık Vakfı (TAV) işbirliğiyle ‘Sürdürülebilir Arıcılık Projesi’ yapıldı. Yararlanıcıların kaliteli bal üretimi yaparak asgari ücretten daha fazla gelir elde etmesini sağlayan proje, geçici koruma altındaki 20 Suriyeli ve 10 Türk katılımcı ile yapıldı. Yapılan proje ile eğitimlerini tamamlayarak Arıcılık Eğitim Sertifikası alan 30 katılımcıya 20 arılı, 5 de boş olmak üzere toplam 25 kovan, 1 bal sağım makinesi ve diğer arıcılık malzemeleri verildi.

"Projedeki 30 yararlanıcımıza malzemeleriyle birlikte arıcılık eğitimi verildi"

Projenin kapanış programında açıklamalarda bulunan Türkiye Arıcılık Vakfı Başkanı Cem Atay, “2012 yılında kurduğumuz vakfımızın böyle bir projeye ön ayak olması ve yürütmesi bizi çok mutlu etti. 2021 yılının Kasım ayında başladığımız projeyi bugün sonuçlandırdık. Projedeki 30 yararlanıcımıza malzemeleriyle birlikte arıcılık eğitimi verdik. Bugünden itibaren iyi bir mesleğe başladılar ve yeni bir hayatları olacak” dedi.

"Katılımcılar öğrendikleri bilgiler ve temin edilen malzemelerle iş sahibi oldu"

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) adına açıklamalarda bulunan proje sorumlusu Onur Azcan ise “Yaklaşık bir yıldır 30 katılımcı arıcılık eğitimlerini almak için çeşitli faaliyetlerde yer aldı. Katılımcılarımız teknik arıcılık eğitimleri ve diğer çeşitli eğitimleri alarak, bazı aktivitelere katıldı. Projemiz ile arıcılık ekipmanları satın alımı da yapıldı. Mesleki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra katılımcılara temin edilen arıcılık ekipmanları ile arıcılığın sürdürülebilir olmasını hedefledik. Bugün projemiz sona erse de katılımcıların öğrendikleri teknik bilgiler ve temin edilen malzemelerle kendi işlerini kurarak arıcılık faaliyetlerine kendi isteklerine göre devam edebilir duruma geldiler” diye konuştu.

Proje katılanlar ise aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olduklarını dile getirerek projeye destek sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti. Program, plaket takdimleriyle sona erdi.