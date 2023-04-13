Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), plastik tüketimini azaltmayı hedefleyen İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza atan Türkiye’deki ilk elektrik dağıtım şirketi olmasının ardından 2023 yılı için plastiklerini 1,8 ton azaltılması yönünde taahhüt verdi.

TREDAŞ, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. 2022 yılında İPG’ye üye olan TREDAŞ, sonrasında sektörel asgari gerekliliklerini tespit ederek plastik ayak izini hesapladı. Bunun sonucunda İPG’ye, 2023 yılı için plastiklerin 1,8 ton azaltılması konusunda taahhüdünü verdi.

TREDAŞ, hedeflerinin çeşitli projelerle plastik atıkların azaltılması, ekonomiye kazandırılması ve insan sağlığına katkı sağlanması olduğu belirtilirken, taahhütler sonucunda yapılan çalışmalar kamuoyuna sunularak raporlanacak.