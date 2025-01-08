Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine halk lokantasının üçüncü şubesini Sur ilçesinde açıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere hareket eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla hayata geçirdiği halk lokantası projesini genişletiyor. Halk lokantasının ilkini 29 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında; ikincisini ise Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesindeki Emek Caddesinde hizmete açan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üçüncü şubeyi de Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesinde halkın hizmetine sunacak.

Merkez Bankası arkasındaki İskenderpaşa Sokakta bulunan halk lokantasının üçüncü şubesi, tadilat çalışmaları tamamladıktan sonra önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak halka hizmet vermeye başlayacak. Sur’daki yeni halk lokantası, pazar günleri hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokantada dört çeşit yemek 70 liraya servis edilecek. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve öğrencilerin faydalanması hedeflenen lokanta, günlük bin kişilik kapasiteyle tasarlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda halk lokantası sayısını artırmayı planlıyor.