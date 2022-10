Diyarbakır’ın Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Sur ilçesinin gelişimi ve insanların mutluluğu adına çalıştıklarını söyledi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve beklentilerini dinleyip çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Solak, kaymakamlık ve belediye makamının kapısının halka ve esnafa her zaman açık olduğunu dile getirerek, “Vatandaşlarımızla her platformda bir araya gelmeye gayret edecek, esnafımızın her zaman yanında olacağız’’ dedi.

Esnaf ve vatandaşların görüş önerileri ile Sur ilçesini iyi bir hale getireceklerini anlatan Solak, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve valimizin Sur ilçemize büyük destekleri bulunmaktadır. Bu desteklerin yanı sıra sizlerin talep ve önerilerini dinleyerek varsa sorunlara ortak çözüm üretmek bizlerin en kutsal görevlerinin başında gelmektedir. Sur ilçemizde tarihimize, medeniyetimize ait çok önemli eserlerimiz bulunmaktadır. Vatandaşlarımızla birlikte bu güzelliklerimizi ortaya çıkararak gelecek nesillere bırakır hale getirmekteyiz. İlçemizde devam eden ve Diyarbakır’ın kültürel mirasını taçlandırmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hayata geçirilen Sur Kültür Yolu Festivalimizde Sur ilçemiz ve ilimiz Diyarbakır’a kalıcı değer kazandırmaktadır. Devletimizin bütün imkanları ve halkımızın desteği ile Sur ilçemizde çok daha güzel şeyler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaretten dolayı Solak’a teşekkürlerini dile getiren esnaf, Sur ilçesinin kültür festivali ile büyük bir hareketlilik yaşadığını belirterek, “Allah sizlerden razı olsun hem ilçemizi tanıtıyorsunuz. Hem de ilçede bulunan esnafımıza destek oluyorsunuz. Bu tür etkinlikleri düzenleyerek Sur ilçemizi tüm dünyaya tanıtıyorsunuz” ifadelerini kullandı.