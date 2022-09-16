Diyarbakır’ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Gençlik ve Sanat Merkezinde çocuk ve genç kursiyerler bir araya gelip yakın ilgi gösterdi.

Diyarbakır’ın Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Gençlik ve Sanat Merkezinde çocuk ve genç kursiyerler bir araya gelip yakın ilgi gösterdi.

Gençler ve çocuklar ile almış oldukları eğitimler hakkında görüşen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede gençlerin ve çocukların geleceğe hazırlanması yönünde kendilerine her türlü desteği verecekleri söyledi. Başkan Solak, “Sur Kaymakamlığı ve Sur Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında çeşitli projeler çerçevesinde 30 farklı branşta etkinlik ve kurslar düzenlenmiş ve 2 bin 500 çocuğumuz bu etkinliklerden faydalanmıştır. Bunun yanı sıra dezavantajlı 4 bin öğrencimize kırtasiye yardımı, sınavlara hazırlık seti, spor malzemesi desteği ve okulöncesi eğitim, eğitici, öğretici materyaller desteğinde bulunulmuştur. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik bu kurs ve eğitimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir’’ dedi.

Kaymakam Solak, gençlik sanat merkezinde almış oldukları eğitimler ile bu yıl Konservatuarı kazanan 4 üniversite öğrencisini tebrik ederek, çocuk kütüphanesinde eğitim alan çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kaymakam Solak, daha sonra evlendirme dairesi olarak kullanılacak olan burçlarda incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Solak’a Sur Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytar ve kurumların ilgili müdürleri eşlik etti.