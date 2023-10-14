Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, ilçede 14-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ’Sur Kültür Yolu Festivali’ için ödüllü fotoğraf ve video yarışması düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivalinde Sur Belediyesi tarafından festivali kayıt altına almak, arşivlemek ve festivale olan ilgiyi arttırarak tanıtımı yapmak amacıyla ’Kadrajımdan, Kültür Kenti Sur’ ulusal fotoğraf ve video yarışması düzenliyor.

Sur Kültür Yolu festivali süresi boyunca çekilecek fotoğraf ve videolar ile Sur ilçesinin daha iyi tanınması amacıyla düzenlenen ödüllü ulusal fotoğraf ve video yarışmasında birinci gelen yarışmacıya 6 bin, ikinci gelen yarışmacıya 4 bin, üçüncü gelen yarışmacıya ise 2 bin TL para ödülü verilirken, ilk 40’a giren yarışmacılara ise 500 TL para ödülü verilecek.

Ödüllü video yarışmasında ise birinci gelen yarışmacıya 6 bin, ikinci gelen yarışmacıya 4 bin, üçüncü gelen yarışmacıya ise 2 bin TL para ödülü verilirken, ilk 10’a giren başarılı video çekimlerine ise 500 TL para ödülü verilecek. Yarışmanın tek şartı; Sur Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yapılan etkinlikler ve mekanlarını gösterecek şekilde, çekimlerin festival süresince çekilmiş olması gerekiyor.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, festivale katılan herkesin yarışmaya katılmasını istediklerini belirtti. Solak, “Fotoğraf sanatı ve video aracılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sur Kültür Yolu Festivali etkinliklerinin yapıldığı Sur ilçemizi, festival boyunca belgelemek, festival ile bütünleşen Sur ilçemizi kayıt altına almak, arşivlemek ve festivale olan ilgiyi arttırarak festivalin ve ilçemizin tanıtımını yapmak amacıyla bizler de ’Kadrajımdan, Kültür Kenti Sur’ ödüllü ulusal fotoğraf ve video yarışmasını düzenliyoruz” dedi.