2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile ilkokul öğrencilerinin uyum eğitimleri programları kapsamında Mersin İli’nin Akdeniz ilçesi’ne bağlı Suphi Öner İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından eğitim düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde; Trafiğin Tanımı ve Unsurları

Ø İnsan

Ø Araç

Ø Yol ve Çevre

Trafikte İnsanların Oynadığı Roller;

-Araca İnme-Binme Kuralları

-Araç İçerisinde Uyulması Gereken Temel Kurallar

gibi unsunlar anlatıldı.

Trafik eğitiminde uyulması gereken kurallar şu şekilde sıralandı;

-Araç İçerisinde Doğru Oturma Şekilleri

-Emniyet Kemerinin Doğru Kullanımı

-Boyumuza Göre Doğru Koltuk Seçimi

-Çocuk Bağlama Sistemleri

-Okul Servis Aracına Binerken ve İnerken Uyulması Gereken Kurallar

-Okul Servis Aracında Uyulması Gereken Temel Kurallar

-Karayolunda Yaya Olarak Uyulması Gereken Kurallar

-Karşıdan Karşıya Güvenli Geçiş Yerleri

-Kaldırımda Yürüme Kuralları

-Gece Yolda Yürürken Yapılması Gerekenler

-Trafik Güvenliğinin Önemi

-Trafikte Temel Davranış Şekli

-Güvenli Oyun Alanları

-Güvenli Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanma

-Trafik ve Çevre

-Trafikte Saygı

konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapılıp konu ile ilgili sorular cevaplandı.