Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırganın bir yakını olaya müdahale etmeye gelen polise bıçakla saldırırken yaralının yakınları ise polise, tekme ve yumruk atarak saldırdı. Hususa binaen 3 kişi gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşanan olayda, F.Ö. isimli kişi, S.G.’yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme sırasında yaralını yakınları, henüz belirlenemeyen bir sebeple polise tekme ve yumrukla saldırdı. Yapılan müdahalede A.G. ve M.Ç. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ekipler, bıçaklama olayının şüphelisini yakalamak için ikamete gittikleri esnada ise saldırganın yakını D.E., polise bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri düğün salonunda S.G.’yi bıçaklayarak yaralanmasına sebep olan F.Ö.’yü her yerde arıyor.