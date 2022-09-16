Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ç.K. isimli şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca, 7 fişek, silah gövdeleri, namlu, yay ve parçaları, 2 parça sarılı halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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