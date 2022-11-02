Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle’de devam etti. Belkoop civarında yapılan kontroller yaptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle’de devam etti. Belkoop civarında yapılan kontroller yaptı.

Çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilen iki şahsı şahsı durduran ekipler, S.G. isimli bir kişinin üzerinden 5 adet kilitli poşet içinde 1.55. gram eroin ve A.G. isimli diğer şahsın üzerinden ise 4 adet kağıda sarılı vaziyette 2.25 gram eroin ele geçirildi.

Her iki şahıs da yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.