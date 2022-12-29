Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince (Yunuslar) muhtelif zamanlarda ve muhtelif mahallelerde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde E.B., A.M., İ.K., E.V. isimli toplam 4 şahsın araç ve üst aramasında, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 fişek, 22 gram metamfetamin, 10 adet neurontin, 1 adet hassas terazi, 2.20 gram esrar, 1.36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

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