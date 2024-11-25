Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelendikleri araç sürücüsü üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy mahallesinde uygulamasında şüphelendikleri araç ve sürücü üzerinde arama yaptı. Sürücü Sefa D. (30) üzerinde yapılan aramada 30 gram Selvi uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturuculara el konuldu.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.