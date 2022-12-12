Kocaeli’de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar’ın, olaydan 11 ay sonra alınan ifadesi ortaya çıktı. Naip hakim tarafından alınan ifadesinde, olay tarihinde evde yaşananları hatırlamadığını, daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve sevgilisinin onu engellediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Sedefnur Çağlar’ın fizik tedavisinin olumlu sonuç verdiği ve ayaklarını oynatma eğilimi gösterdiği bildirildi.

Kocaeli’de polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar’ın, olaydan 11 ay sonra alınan ifadesi ortaya çıktı. Naip hakim tarafından alınan ifadesinde, olay tarihinde evde yaşananları hatırlamadığını, daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve sevgilisinin onu engellediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Sedefnur Çağlar’ın fizik tedavisinin olumlu sonuç verdiği ve ayaklarını oynatma eğilimi gösterdiği bildirildi.

9 Ocak tarihinde Körfez’de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi Ahmet A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki penceresinden şüpheli şekilde aşağıya düşmüştü. Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet A. tutuklanmıştı. Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli’de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas’a götürülmüştü. Genç kızın fizik tedavisi, Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

Naip hakim atanmıştı

Tutuklanan polis memuru Ahmet A.’nın 20 Ekim’de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanmış, Sedefnur Çağlar ise sağlık sorunları sebebiyle duruşmaya katılamamıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Sedefnur Çağlar’ın ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atamıştı.

"Hatırlamıyorum"

Çağlar’ın ifadesi olaydan 11 ay sonra 9 Aralık tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde alındı. Sedefnur Çağlar’ın ifadesinde, olay tarihinde evde yaşananları hatırlamadığını, daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve Ahmet A.’nın onu engellediğini söylediği öğrenildi. Aynı zamanda ifadesinde, sevgilisi Ahmet A.’nın daha önce kendisine ne duygusal ne de fiziksel şiddet uygulamadığını ancak son dönemde karşılıklı kavgaları olduğunu ve nasıl düştüğüne ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği bildirildi.

Sedefnur Çağlar’ın fizik tedavi gördüğü, ayaklarını oynatma eğilimi gösterdiği ve konuşma güçlüğü çekmediği öğrenildi.