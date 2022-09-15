Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.B., isimli kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan şahsın üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi. Tabanca muhafaza altına alınırken E.B., isimli kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Adıyaman’da, yunus polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

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