Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda suç önleme faaliyetleri çerçevesinde uygulama yapıldı. Bulvar üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir’de yunus timlerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi.

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