Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada,1.01gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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