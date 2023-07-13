Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta bulunan şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından ara sokaklarda şüphelilere ve ticari araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurduğu ticari araçta bulunan F.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.