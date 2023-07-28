Sinop’ta şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 2 kök Hint keneviri, 20 gram Hint keneviri tohumu olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat’ta şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 2 kök Hint keneviri, 20 gram Hint keneviri tohumu olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olay sonrası şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.