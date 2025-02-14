Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsın evine yaptıkları baskında silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen M.A. isimli şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın adresine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen baskında şahsın evinde 1 adet çalıntı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 84 adet tabanca fişeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. M.A. isimli şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.