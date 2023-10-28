Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 4 tabanca, 8 av tüfeği, 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük, 300 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 275 tabanca şarjörü, 272 çift tabanca kabzası, 340 adet 9 mm fişek, 105 7.65 mm fişek, bin adet 9 mm kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.