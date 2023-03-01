Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli A.T.’nin ikametinde yapılan aramalarda 10 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet mermi, 2 adet kasatura ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.T. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.