Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirile çalışmalar çerçevesinde Efeler ve Söke ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirile çalışmalar çerçevesinde Efeler ve Söke ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde park halindeki bir araçta hareketlerinden şüphelenilen G.T. (43) isimli şahıs ve Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi’nde hareketlerinden şüphelenilen F.B. (22) isimli şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şahıslarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.