Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Köşk ilçesinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Köşk ilçesinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Baklaköy Mahallesi’nde durumlarından şüphelendikleri İ.A, H.H.T ve E.G.’yi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sevk edildikleri sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.