Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 tabanca ile 27 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, T.B. isimli şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 mermi, E.D. isimli şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 12 mermi, E.D. isimli şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.