Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen H.A.K., M.A., M.Ş., T. Y., O. T., S. B. ve T. G. isimli şüphelilerin hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın üzerinden faklı çaplarda 7 adet ruhsatsız silah ile 24 adet mermi ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi.

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