Van’ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan bir kişinin arazide silahla vurulduğu sıra olayı gerçekleştirenlerin etrafa rastgele ateş açmaları sonu 20 koyun telef oldu.

Van’ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan bir kişinin arazide silahla vurulduğu sıra olayı gerçekleştirenlerin etrafa rastgele ateş açmaları sonu 20 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Uluşar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Adi Tıp Kurumu’na götürülen Kaya, yapılan otopsisinin ardından toprağa verildi.

Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Olayı araştıran Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Jandarma ekipleri gün ağarmasıyla tekrar olayın yaşandığı bölgeye gitti. Yaptıkları incelemede olayın yaşandığı alanda şüpheli şahıslar otomatik tüfeklerle etrafa rastgele ateş açmaları sonucu 20 koyun telef olurken, 20 koyun da yaralandı.