Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet mermi, 1 adet pompalı tüfek ile 3 adet dolu mermi ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda; V.Ç., Ş.A., İ.S., M.B., H.B., R.K., T.G. ve F.Y. isimli 8 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler halkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.