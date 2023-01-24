Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar sonucu A.C.K., Y.O., A.İ.E. ve Ç.K. isimli şüpheliler yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

TÜGİAD Eskişehir’den çağrı: “Yeşil Dünya için lisanssız elektrik üreticilerinin bu talepleri önemli”

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