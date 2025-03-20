Eskişehir’de jandarma tarafından uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin aracında, sentetik kannabinoid ve bonzai ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde bir şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak maksadıyla müşteri aradığı bilgisini elde eden Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; 11,7 gram sentetik kannabinoid, bonzai ve içi tütün ile sentetik kannabinoid, bonzai karışımı ile doldurulmuş 18 dal makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.