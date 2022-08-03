Zonguldak’ta şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından patlatılan şüpheli paketin içerisinden batarya çıktı.

Zonguldak’ta şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından patlatılan şüpheli paketin içerisinden batarya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöpün yanına bırakılan küçük bir paket, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri paketin etrafında güvenlik şeridi çekti. Ardından bomba imha ekipleri paketi fünye yardımıyla patlattı. Patlatılan paketin içerisinde batarya çıktığı öğrenildi.

Paketin patlamasıyla ufak çaplı yangın çıktı

Öte yandan paketin patlatılmasıyla birlikte yerde ufak çaplı yangın çıktı. Polis ekipleri ve civardaki alışveriş merkezinde çalışan güvenlik ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü.