Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipler, Kuştur Polis noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan biri bayan iki kişinin üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda Ö.A., isimli bayanın belinde ki korsenin içinden gizlenmiş halde 348.84 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin madde ele geçirildi. İki şüpheli yapılan sorgulamanın ardından bugün hakim karşısına çıkarıldı. Adli makamlara sevk edilen Ö.A. ve arkadaşı H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.